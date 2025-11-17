Коли в Україні завершиться війна: Фон дер Ляєн назвала терміни

Плануючи фінансову допомогу Україні на 2026 та 2027 роки, Єврокомісія поки що передбачає, що війна РФ проти України має завершитися наприкінці 2026 року. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у листі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав Європейського Союзу від 17 листопада.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

"Масштаб дефіциту фінансування України є значним. Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду – за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами – Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування", — йдеться у листі.

Фон дер Ляєн наголосила, що у жовтні 2025 року Європейська рада взяла зобов'язання "вирішити нагальні потреби України у фінансуванні на 2026-2027 роки, включаючи її військові та оборонні зусилля".

Президент Єврокомісії визначила чотири ключові параметри надання Україні фінансової допомоги: фінансування має бути швидко доступним, при цьому перші виплати мають відбутися на початку другого кварталу 2026 року; будь-який новий фінансовий пакет має гарантувати, що це не створить додаткового фіскального навантаження для України; фінансування має бути досить гнучким, щоб враховувати значні невизначеності щодо точних потреб України у фінансуванні 2026-27; має бути забезпечений справедливий розподіл "тягаря" щодо фінансування України з міжнародними партнерами ЄС.

