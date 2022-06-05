Кого в ЕС мы уже потеряли: как Украине пробудить «уставшую» Европу – как додавить россию

В субботу, 4 июня, в традиционном вечернем обращении, президент Украины Владимир Зеленский среди прочего заявил, что российский диктатор Владимир Путин, который продолжает войну, своими действиями унижает весь мир. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали это заявление, а также то, готов ли мир более жестко ответить на то, что творит россия.

Макрон и Шольц. Фото: из открытых источников

Правительства многих стран, особенно на Западе, зависят от своих избирателей, от общественности – Украине нужно активнее работать с людьми

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом:

"На самом деле "унижает мир" – не совсем верная формулировка. Не знаю, кто писал этот текст президенту, но правильнее было бы – "россия, Путин угрожают всему миру". И именно из этого стоит исходить. Это более эмоционально уместно. Но Зеленский, безусловно, прав, когда пытается достучаться до руководства тех стран, которые начинают разговоры в стиле "нужно скорее договариваться, нужен мир, пусть даже за счет национальных интересов Украины", тем самым подыгрывая Путину".

По мнению эксперта, мир готов более жестко ответить на российские действия. Он подчеркивает, что правительства многих стран, особенно на Западе, зависят от своих избирателей, от общественности. И в этом смысле – и вчерашнее обращение Зеленского, и предыдущие – во многом посыл именно к зарубежной общественности, к обычным людям. Чтобы они, так или иначе, давили на свои власти с целью принятия теми соответствующих решений. В том числе в ракурсе увеличения помощи Украине и санкций против россии.

"Важно показывать, всё, то происходит в Украине, рассказывать об этом там – за границей. В том числе выехавшим украинцам. Проводить митинги, прочие акции в поддержку нашей страны. И это поможет оказывать давление на правительства тех же западных стран – и те будут принимать более жесткие решения касательно рф. И это делается. Люди практически во всем мире нас поддерживают (за исключением откровенных сателлитов россии или той же Венгрии). Социологически исследования демонстрируют поддержку Украины на уровне более 60%. В таких условиях правительства демократических стран вынуждены нас реагировать соответствующим образом. И нам следует усиливать работу в данном направлении", – резюмирует Виталий Бала.

Европейцы смотрят на российско-украинскую войну, как боевик в кинотеатре с попкорном через 3D очки

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк считает, что президент Зеленский прав, когда говорит, что россия угрожает всему цивилизованному миру. Особенно тем странам Восточной Европы, которые не включили "режим страуса" перед российской военщиной – и публично поддерживают Украину и словом, и делом.

"По моему мнению, ЕС в целом не готов к длительному и жесткому противостоянию. Я хотел бы ошибаться, но интересно, что от санкций против россии останется через год. И не поразит ли "орбания" и "макрония" (от президента Венгрии Орбана и президента Франции Макрона, так или иначе подыгрывающих Кремлю – прим. ред.), которая похожа на раковую опухоль, головные мозги других западных политических элит. Макрона мы уже потеряли, ближайшие годы его президентства будут в стиле Чемберлена, который ищет в Мюнхене "доброго Гитлера". Орбан давно "потерянный". А канцлер Германии – Шольц, похоже, решил придерживаться стратегии "хорошего парня для всех". Что делает его практически бесполезным, особенно в содействии евроатлантической интеграции Украины", – отмечает эксперт.

Дмитрий Гаврилюк предполагает, что ЕС не будет готов противостоять рф, даже если россияне с территории Беларуси нападут на Прибалтику или Польшу.

"Я считаю, что ЕС готов к определенной финансовой и микровоенной помощи Украине – не больше. Досадно, что европейцы (особенно жители т.н. "Старой Европы") не осознают всех вызовов, продуцируемых россией через ее военное вторжение в Украину. Что смотрят российско-украинскую войну как боевик в кинотеатре с попкорном через 3D очки. Это и не корректно, и стратегически не разумно, – подчеркивает эксперт. – Не исключаю, что к концу года появятся новости о том, как те или иные европейцы запрещают передавать другим странам свое оружие для отпора россиянам. Возможно выскажу непопулярный, не евроцентрический тезис, но европейцы боятся Путина и российскую военщину. А вот Украина гордо демонстрирует, что россию, россиян и путина не стоит бояться. Им следует систематически давать на орехи и посылать в след за российским кораблем".

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