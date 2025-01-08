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Команда Трампа готовит перовое решение: в ЕС уже называют его «весомым ударом»

В ЕС обеспокоены риском выхода США из Парижского климатического соглашения

8 января 2025, 12:38
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Кравцев Сергей

Переходная команда 47-го президента США Дональда Трампа готовит распоряжение о выходе страны из глобального климатического соглашения, что может нанести удар по мировым усилиям в борьбе с изменением климата. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Команда Трампа готовит перовое решение: в ЕС уже называют его «весомым ударом»

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы публикации обращают внимание, что Штаты являются вторым крупнейшим загрязнителем окружающей среды в мире после Китая.

Парижское соглашение, в свою очередь, является центральным элементом климатических переговоров Организации Объединенных Наций (ООН), во время которых поднимаются вопросы по сокращению выбросов, а также финансирования усилий.

"Reuters" пишет, в Европейском Союзе предупреждают о том, что выход США из соглашения может стать "весомым ударом" по борьбе с изменением климата.

Между тем комиссар Нидерландов, ответственный за климат Вопке Хёкстра отметил, что ЕС будет пытаться взаимодействовать с новой администрацией Штатов по вопросам климата.

"Очевидно, что я буду стремиться убедиться, что наши американские друзья, насколько это возможно, фактически остаются на борту и работают над этим вместе с нами", — добавил он.

Важно напомнить, что Штаты присоединились к Парижскому соглашению в 2015 году во время президентства Барака Обамы. Уже в 2020-м Трамп, который на тот момент возглавлял Белый дом, объявил о выходе из соглашения.

Через год, после прихода к власти Джо Байдена, Вашингтон снова вернулся к соглашению.

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