Команда Трампа готовит перовое решение: в ЕС уже называют его «весомым ударом»

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Кравцев Сергей
Переходная команда 47-го президента США Дональда Трампа готовит распоряжение о выходе страны из глобального климатического соглашения, что может нанести удар по мировым усилиям в борьбе с изменением климата. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Авторы публикации обращают внимание, что Штаты являются вторым крупнейшим загрязнителем окружающей среды в мире после Китая.
Парижское соглашение, в свою очередь, является центральным элементом климатических переговоров Организации Объединенных Наций (ООН), во время которых поднимаются вопросы по сокращению выбросов, а также финансирования усилий.
"Reuters" пишет, в Европейском Союзе предупреждают о том, что выход США из соглашения может стать "весомым ударом" по борьбе с изменением климата.
Между тем комиссар Нидерландов, ответственный за климат Вопке Хёкстра отметил, что ЕС будет пытаться взаимодействовать с новой администрацией Штатов по вопросам климата.
Важно напомнить, что Штаты присоединились к Парижскому соглашению в 2015 году во время президентства Барака Обамы. Уже в 2020-м Трамп, который на тот момент возглавлял Белый дом, объявил о выходе из соглашения.
Через год, после прихода к власти Джо Байдена, Вашингтон снова вернулся к соглашению.
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