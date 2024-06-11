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Конфликт набирает обороты: кто хочет отстранить фон дер Ляйен от переговоров о ее переназначении

Президент Европейского совета Шарль Мишель предложил исключить фон дер Ляйен из неформальной встречи 17 июня

сегодня, 10:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Европейского совета Шарль Мишель, у которого длительный конфликт с главой Еврокомиссии, хочет отстранить Урсулу фон дер Ляйен от участия в неформальной встрече лидеров ЕС, где после евровыборов будут обсуждать назначение нового руководства Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило издание "Politico", со ссылкой на источники.

Конфликт набирает обороты: кто хочет отстранить фон дер Ляйен от переговоров о ее переназначении

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Отмечается, фон дер Ляйен, чья Европейская народная партия выиграла выборы в Европарламент, хочет продолжить работу на посту главы Еврокомиссии на второй срок. Однако последний план Шарля Мишеля направлен на то, чтобы навредить ей.

В переговорах с лидерами ЕС и их помощниками Мишель предложил исключить фон дер Ляйен из неформальной встречи 17 июня, на которой главы государств и правительств будут обсуждать вопросы высших должностей в ЕС. Мишель как глава Европейского совета принимает решение, кто может присоединиться к ужину.

По словам дипломатов и чиновников, европейские столицы решительно выступают против предложения Мишеля. 

"Государства-члены все больше раздражены ролью Шарля Мишеля в процессе отбора кандидата на должность председателя комиссии. Похоже, что он руководствуется сугубо личными мотивами", – сказал один из дипломатов ЕС. 

После выборов в Европарламент лидеры ЕС должны договориться о следующих руководителях Европейской комиссии, Европейского совета (нынешняя работа Мишеля) и Европейского парламента, а также о следующем главе внешнеполитического ведомства. 

Некоторые подозревают, что Мишель придумывает схему, чтобы вступить в гонку за самые высокие должности в роли следующего руководителя внешнеполитического ведомства ЕС. 

"Если он хочет устранить ее из комнаты, он должен устранить и себя", – прокомментировал один из дипломатов ЕС.

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Источник: https://www.politico.eu/article/eu-charles-michel-ban-ursula-von-der-leyen-top-job-commission-president-talks/
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