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Урсула фон дер Ляйен может потерять свой пост: что произошло

Из-за роста популярности ультраправых партий по всей Европе, действующая глава Еврокомиссии может столкнуться с трудностями при переизбрании

сегодня, 10:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии, полномочия которой истекают в ноябре 2024 года, может оказаться под вопросом в связи с ростом популярности правых партий в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Урсула фон дер Ляйен может потерять свой пост: что произошло

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

В материале говорится, в 2019 году Урсулу фон дер Ляйен поддержала коалиция проевропейских партий ЕС, однако даже это обеспечило ей "незначительное большинство в 383 голоса" при минимуме в 374.

По оценке издания, из-за роста популярности ультраправых партий по всей Европе, действующая глава Еврокомиссии может столкнуться с трудностями при переизбрании.

Так, французский депутат Европарламента заявил, что на выборах "может случиться настоящий сюрприз" для главы ЕК. По его словам, если проевропейская коалиция не получит большинства, то "тема фон дер Ляйен просто перестанет существовать".

Как сообщил Politico неназванный европейский дипломат, фон дер Ляйен "безусловно, лидирует среди других претендентов на этот пост, но с такими результатами опросов европейских партий еще очень рано говорить о том, будет ли он переизбрана".

Ранее Politico сообщало о недовольстве высокопоставленных должностных лиц ЕС, которые возмущаются из-за самоуправления главы Еврокомиссии, которая все чаще выходит за пределы должностных обязанностей. Как отмечается, фон дер Ляйен не консультируется с главами стран Евросоюза до принятия важных политических решений.

По оценкам журналистов, недовольство в столицах ЕС может угрожать шансам главы Еврокомиссии на переизбрание на второй срок после очередных выборов в Европарламент, запланированных на 6 июня 2024 года.

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