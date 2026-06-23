Конфликт Украины и Польши кардинально изменится: страна ЕС удивила неожиданным решением

Литва может взять на себя роль посредника в урегулировании дипломатического напряжения между Украиной и Польшей, которое в последнее время заметно обострилось. В Вильнюсе считают, что нынешняя ситуация требует активных действий по сохранению партнерских отношений между двумя странами и недопущению негативных последствий для безопасности всего региона.

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О возможном участии Литвы в налаживании диалога сообщила главная советница президента по внешней политике Аста Скайскирите. По ее словам, литовская сторона внимательно следит за развитием событий и готова содействовать возобновлению конструктивной коммуникации между Киевом и Варшавой.

В Вильнюсе убеждены, что эмоциональное обострение отношений между соседними государствами может негативно повлиять на общие политические и экономические проекты. Именно поэтому литовские дипломаты рассматривают возможность прямого контакта между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким.

Особую обеспокоенность вызывают сообщения о возможной отмене участия украинского президента в международной конференции в Гданьске. Эта мера имеет важное значение для обсуждения будущего восстановления Украины и привлечения международных инвестиций. В Литве опасаются, что отсутствие украинского лидера может негативно отразиться как на самой конференции, так и на дальнейшем сотрудничестве между странами.

"Скорее всего, снова придется приложить усилия, чтобы привести к разговору обоих президентов", — отметила Аста Скайскирите.

Причиной нынешнего дипломатического обострения стало решение президента Польши Кароля Навроцкого по поводу лишения Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Этот шаг вызвал широкий резонанс как в Польше, так и за ее пределами.

Портал "Комментарии" уже писал , что российское руководство продолжает продвигать собственное видение завершения войны, которое предполагает выполнение Украиной условий, неприемлемых для Киева. Очередные заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном возвращении к так называемым "Стамбульским соглашениям" свидетельствуют об отсутствии новых подходов у Кремля и его нежелании искать реальные компромиссы. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал политтехнолог Тарас Загородний.