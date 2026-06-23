Конфлікт України і Польщі кардинально зміниться: країна ЄС здивувала несподіваним рішенням

Литва може взяти на себе роль посередника у врегулюванні дипломатичної напруги між Україною та Польщею, яка останнім часом помітно загострилася. У Вільнюсі вважають, що нинішня ситуація потребує активних дій для збереження партнерських відносин між двома країнами та недопущення негативних наслідків для безпеки всього регіону.

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Про можливу участь Литви у налагодженні діалогу повідомила головна радниця президента з питань зовнішньої політики Аста Скайскіріте. За її словами, литовська сторона уважно стежить за розвитком подій та готова сприяти відновленню конструктивної комунікації між Києвом і Варшавою.

У Вільнюсі переконані, що емоційне загострення у відносинах між сусідніми державами може негативно вплинути на спільні політичні та економічні проєкти. Саме тому литовські дипломати розглядають можливість організації прямого контакту між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Особливе занепокоєння викликають повідомлення про можливе скасування участі українського президента у міжнародній конференції в Гданську. Цей захід має важливе значення для обговорення майбутньої відбудови України та залучення міжнародних інвестицій. У Литві побоюються, що відсутність українського лідера може негативно позначитися як на самій конференції, так і на подальшій співпраці між країнами.

"Найпевніше, знову доведеться докласти зусиль, щоб привести до розмови обох президентів", — зазначила Аста Скайскіріте.

Причиною нинішнього дипломатичного загострення стало рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського Ордену Білого Орла. Цей крок викликав широкий резонанс як у Польщі, так і за її межами.

Портал "Коментарі" вже писав, що російське керівництво продовжує просувати власне бачення завершення війни, яке передбачає виконання Україною умов, неприйнятних для Києва. Чергові заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про можливе повернення до так званих "Стамбульських угод" свідчать про відсутність нових підходів у Кремля та його небажання шукати реальні компроміси. Таку думку в ефірі "Київ24" висловив політтехнолог Тарас Загородній.