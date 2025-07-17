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Конкуренция нарастает: еще одна страна готовится включиться в борьбу за членство в ЕС

В МИД заявили, что Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС, население это поддерживает

17 июля 2025, 10:51
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Кравцев Сергей

Исландия имеет достаточную поддержку со стороны населения для возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Politico.сообщила глава Министерства иностранных дел (МИД) Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир.

Конкуренция нарастает: еще одна страна готовится включиться в борьбу за членство в ЕС

Исландия. Фото: из открытых источников

Чиновница отметила, возобновление переговоров о вступлении является "жизненно важным, учитывая геополитическую ситуацию" и напомнила, что Исландия уже "достаточно далеко продвинулась" во время переговоров в 2010-2013 годах.

Как пишет Politico, действующее проевропейское правительство обещает провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС до 2027 года.

В том же числе глава МИД отметила, что хотела бы "ускорить процесс", если население поддержит возобновление переговоров о вступлении, но признала, что вопросам рыболовства, сельского хозяйства и энергетики будут проблемными в будущем.

Согласно опросу, который был проведен в начале нынешнего года: 58% исландцев поддерживают возобновление переговоров о вступлении; 45% поддерживают членство, 35% — "против" и 20% — "не определились".

Отметим, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году. Переговоры продолжались до 2013 года, но в результате политическая ситуация в стране изменилась, и в 2015 году Рейкьявик официально прекратил процесс присоединения, в частности из-за сильного сопротивления со стороны населения и политических разногласий относительно преимуществ членства.

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Источник: https://www.politico.eu/article/iceland-support-eu-accession-talks-foreign-minister-ursula-von-der-leyen-us-greenland-defense-nato/
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