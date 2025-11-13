Коррупционный скандал Украины докатился до Европы: к чему срочно призвала Венгрия

Европейский союз должен прекратить "отправлять деньги европейских граждан в Украину" в связи с последним коррупционным скандалом. Как передает портал "Комментарии", такую позицию Будапешта озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

"Брюссель уже много лет финансирует операции украинского государства за деньги европейских людей. Между тем в Украине процветает коррупция, поэтому неудивительно, что никто еще не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС... А что же хочет Брюссель? Отправить еще больше денег в Украину, президенту Зеленскому, в ближайшем окружении которого недавно была обнаружена крупная коррупционная сеть", – написал венгерский министр в Facebook.

Также в этом посте Сийярто добавил ссылку на статью пропагандистского издания Mandiner о коррупции в украинской энергетике.

"Пришло время остановить это безумие, нужно прекратить отправлять деньги европейских граждан в Украину!", – заявил глава МИД.

Он также заверил, что пока у власти находится партия "Фидес", "венгерский народ может быть уверен: деньги венгерского народа не пойдут в Украину".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин заинтересован в переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Однако российский правитель стремится действовать с более сильной позиции и продолжает наступательные действия в Украине, пытаясь захватить больше территорий, поэтому не спешит на встречу с главой Белого дома. В свою очередь Трамп стремится как можно быстрее завершить войну РФ против Украины и ставит четкое условие: либо прекращения огня, либо переговоров не будет. Особенно заинтересован в проведении переговоров между Москвой и Вашингтоном венгерский премьер Виктор Орбан, приглашающий лидеров в Будапешт, считает политолог Владимир Фесенко.



