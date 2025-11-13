Корупційний скандал України докотився до Європи: чого терміново закликала Угорщина

Європейський союз має припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у зв'язку з останнім корупційним скандалом. Як повідомляє портал "Коментарі", таку позицію Будапешта озвучив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Петер Сійярто. Фото: із відкритих джерел

"Брюссель вже багато років фінансує операції української держави за гроші європейських людей. Тим часом в Україні процвітає корупція, тому не дивно, що ніхто ще не бачив точного звіту про витрачання коштів, отриманих від ЄС... А що ж хоче Брюссель? Надіслати ще більше грошей в Україну, президенту Зеленському, в найближчому оточенні якого нещодавно було виявлено велику корупційну мережу", – написав угорський міністр у Facebook.

Також у цій посаді Сійярто додав посилання на статтю пропагандистського видання Mandiner про корупцію в українській енергетиці.

"Настав час зупинити це божевілля, треба припинити відправляти гроші європейських громадян в Україну!", – заявив глава МЗС.

Він також запевнив, що поки при владі знаходиться партія "Фідес", "угорський народ може бути певен: гроші угорського народу не підуть в Україну".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Путін зацікавлений у переговорах із президентом США Дональдом Трампом. Однак російський правитель прагне діяти з сильнішої позиції та продовжує наступальні дії в Україні, намагаючись захопити більше територій, тому не поспішає на зустріч із головою Білого дому. У свою чергу, Трамп прагне якнайшвидше завершити війну РФ проти України і ставить чітку умову: або припинення вогню, або переговорів не буде. Особливо зацікавлений у проведенні переговорів між Москвою та Вашингтоном угорський прем'єр Віктор Орбан, який запрошує лідерів до Будапешту, вважає політолог Володимир Фесенко.



