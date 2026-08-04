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Кошелек Путина пополнится еще больше: Европа пробила дно кардинальным решением

ЕС стал зависимым от позиции партнеров, прежде всего из-за политики администрации Дональда Трампа

4 августа 2026, 18:40
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Клименко Елена

В начале года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступила с инициативой, которая могла существенно ударить по российскому нефтяному экспорту. Речь шла о полном запрете на оказание морских услуг танкерам, перевозящим российскую нефть. Однако реализовать этот замысел Евросоюза так и не удалось из-за сочетания политических, экономических и геополитических факторов.

Кошелек Путина пополнится еще больше: Европа пробила дно кардинальным решением

Фото: из открытых источников

Как сообщает Euronews, первой проблемой стало то, что Еврокомиссия изначально привязала новые ограничения к поддержке стран "Большой семерки". В ходе презентации инициативы Урсула фон дер Ляен заявила, что санкции будут внедряться только в координации с G7. Таким образом, Брюссель фактически сделал свою стратегию зависимой от позиции союзников, прежде всего США, где политика администрации Дональда Трампа существенно влияла на дальнейшие решения.

Позже в Еврокомиссии подчеркнули, что согласие G7 не является обязательным условием для введения новых ограничений. В то же время в Брюсселе понимали, что критически важной остается поддержка Великобритании, которая является одним из мировых лидеров в сфере страхования морских перевозок (P&I).

Ситуация кардинально поменялась после обострения конфликта на Ближнем Востоке. В конце февраля удары США и Израиля по Ирану привели к резкому росту напряженности в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Риски для энергетического рынка выросли, а идея новых ограничений по морским перевозкам российской нефти потеряла поддержку части европейских стран.

Наибольшее сопротивление выразили Греция и Мальта, заявившие, что без согласованной позиции G7 не поддержат новые санкции. По их мнению, такие ограничения могут нанести удар по европейскому судоходству, тогда как Россия только переориентирует экспорт на перевозчиков из Китая и Индии. Подобной позиции придерживался и Кипр, хотя официально занимал более сдержанную позицию.

Портал " Комментарии" уже писал , что Россия может пересмотреть свою стратегию ведения войны и усилить массированные удары по крупным украинским городам, если не сможет достичь ощутимых успехов на поле боя. Такую оценку ситуации озвучил политолог Виктор Бобиренко, комментируя возможное развитие событий в преддверии осенне-зимнего сезона.



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