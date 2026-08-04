Гаманець Путіна поповниться ще більше: Європа пробила дно кардинальним рішенням

На початку року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила з ініціативою, яка могла суттєво вдарити по російському нафтовому експорту. Йшлося про повну заборону надання морських послуг танкерам, що перевозять російську нафту. Однак реалізувати цей задум Євросоюзу так і не вдалося через поєднання політичних, економічних і геополітичних факторів.

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Як повідомляє Euronews, першою проблемою стало те, що Єврокомісія від самого початку прив'язала нові обмеження до підтримки країн "Великої сімки". Під час презентації ініціативи Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції впроваджуватимуться лише в координації з G7. Таким чином Брюссель фактично зробив свою стратегію залежною від позиції союзників, насамперед США, де політика адміністрації Дональда Трампа суттєво впливала на подальші рішення.

Пізніше в Єврокомісії наголосили, що згода G7 не є обов'язковою умовою для запровадження нових обмежень. Водночас у Брюсселі розуміли, що критично важливою залишається підтримка Великої Британії, яка є одним зі світових лідерів у сфері страхування морських перевезень (P&I).

Ситуація кардинально змінилася після загострення конфлікту на Близькому Сході. Наприкінці лютого удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до різкого зростання напруженості в районі Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Ризики для енергетичного ринку зросли, а ідея нових обмежень щодо морських перевезень російської нафти втратила підтримку частини європейських країн.

Найбільший спротив висловили Греція та Мальта, які заявили, що без узгодженої позиції G7 не підтримають нові санкції. На їхню думку, такі обмеження можуть завдати удару по європейському судноплавству, тоді як Росія лише переорієнтує експорт на перевізників із Китаю та Індії. Подібної позиції дотримувався й Кіпр, хоча офіційно займав більш стриману позицію.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може переглянути свою стратегію ведення війни та посилити масовані удари по великих українських містах, якщо не зможе досягти відчутних успіхів на полі бою. Таку оцінку ситуації озвучив політолог Віктор Бобиренко, коментуючи можливий розвиток подій напередодні осінньо-зимового сезону.