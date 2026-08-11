Кремль испугался даже «Яблока»: в ЕС жестко отреагировали на запрет партии

В Европейском Союзе не удивлены решением российского Верховного суда исключить партию "Яблоко" из выборов в Государственную думу РФ. В Брюсселе считают, что этот шаг является очередным свидетельством системного давления российских властей на политическую оппозицию. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По ее словам, решение суда демонстрирует продолжение наступления России на фундаментальные свободы и попытки Кремля устранить любые политические силы, способные публично выражать несогласие.

"Россия напугана и нуждается в устранении любых несогласных голосов", — заявила Хиппер.

Она подчеркнула, что устранение оппозиции позволяет российским властям одновременно подавлять внутреннюю критику войны против Украины.

Представитель Еврокомиссии отдельно отметила, что решение Москвы не стало для ЕС неожиданностью. По ее словам, европейская сторона могла бы заявить, что удивлена произошедшим, однако нынешняя политика российского руководства уже давно демонстрирует подобный подход.

Верховный суд РФ 10 августа принял решение исключить "Яблоко" из выборов в Госдуму. Партия оставалась единственной представленной в избирательном поле российской политической силой, которая открыто выступает против войны против Украины.

Таким образом, перед российскими парламентскими выборами пространство для публичной антивоенной позиции внутри страны продолжает сокращаться. В ЕС расценивают происходящее не как отдельное судебное решение, а как часть более широкой политики давления на оппозиционных политиков и ограничения политического плюрализма.

На этом фоне в Брюсселе вновь обращают внимание на состояние фундаментальных свобод в России. Исключение единственной антивоенной партии из выборов фактически лишает избирателей возможности поддержать ее на парламентском голосовании.

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