Кремль злякався навіть «Яблука»: у ЄС жорстко відреагували на заборону партії

У Європейському Союзі не здивовані рішенням російського Верховного суду виключити партію "Яблуко" із виборів до Державної думи РФ. У Брюсселі вважають, що цей крок є черговим свідченням системного тиску російської влади на політичну опозицію. Про це заявила представник Єврокомісії Аніта Хіппер під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За її словами, рішення суду демонструє продовження наступу Росії на фундаментальні свободи та спроби Кремля усунути будь-які політичні сили, які можуть публічно висловлювати незгоду.

"Росія налякана і потребує усунення будь-яких незгодних голосів", — заявила Хіппер.

Вона наголосила, що усунення опозиції дозволяє російській владі одночасно придушувати внутрішню критику війни проти України.

Представник Єврокомісії окремо наголосила, що рішення Москви не стало для ЄС несподіванкою. За її словами, європейська сторона могла б заявити, що здивована, але нинішня політика російського керівництва вже давно демонструє подібний підхід.

Верховний суд РФ 10 серпня ухвалив рішення виключити "Яблуко" з виборів до Держдуми. Партія залишалася єдиною представленою у виборчому полі російською політичною силою, яка відкрито виступає проти війни проти України.

Таким чином перед російськими парламентськими виборами простір для публічної антивоєнної позиції всередині країни продовжує скорочуватися. У ЄС розцінюють те, що відбувається, не як окреме судове рішення, а як частина ширшої політики тиску на опозиційних політиків та обмеження політичного плюралізму.

На цьому тлі у Брюсселі знову звертають увагу на стан фундаментальних свобод у Росії. Виняток єдиної антивоєнної партії із виборів фактично позбавляє виборців можливості підтримати її на парламентському голосуванні.

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