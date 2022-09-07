Кризис из-за российского газа в Европе продлится как минимум до 2025 года

Европейские лидеры пытаются обеспечить комфортную жизнь своим гражданам, но зима может создать значительные проблемы, особенно зима в следующем году. Об этом пишет информационное издание Bloomberg .



Кризис из-за российского газа в Европе продлится до 2025 года. Фото из открытых источников

Европа вводит санкции против России, а РФ уменьшает поставки газа. Такие действия привели к крупнейшему энергетическому кризису на Европейском континенте за последние 50 лет. По комментариям Bloomberg можно ожидать, что ЕС зимой значительно снизит количество газа в своих хранилищах, а до следующего отопительного сезона не успеет их наполнить, ведь отказался от российского энергоресурса.

Уже известно, что лидеры стран ЕС выделили более 300 млрд евро на нужды этого отопительного сезона, но следующий год может оказаться еще хуже.

Где-то между 2025 и 2027 годами мы увидим, что цены в Европе вернутся к тому уровню, который был в начале 2021 года, — анализирует глобальный руководитель отдела исследований сырьевых товаров Citigroup Inc. Эд Морс.

Председатель правления и соучредитель Tellurian Inc. Шариф Суки утверждает, что из-за большой зависимости ЕС от Москвы теперь европейцы должны изменить свою жизнь – меньше ездить, реже включать отопление, свет и быть готовым к общему снижению производства.





Такая ситуация будет продолжаться до 2025-27 года, пока не восстановится уровень поставок газа, как отмечает издание. Сейчас заменить российский газ невозможно. Одним из крупных поставщиков газа для ЕС остается Норвегия, но северная страна не может покрыть все потребности Европы. Другие же игроки рынка Азербайджан и Алжир не могут также на сегодняшний день полностью обеспечить ЕС. Еще один вариант, как Европе спастись, рассматриваю сжиженный газ из США и Катара.

Ранее, "Комментарии" сообщали о чехах, вышедших на протесты, в том числе и из-за повышения цены на газ.

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