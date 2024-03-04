Кто подыгрывает Путину: к спецслужбам какой страны на Западе все меньше доверия

Западные спецслужбы все меньше доверяют Германии из-за утечек секретной информации в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель "BILD" Петер Тиде, реагируя на скандал с утечкой разговора немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Обозреватель вспомнил поговорку, которая активно распространяется в странах Запада: "Если хотите, чтобы что-то оказалось в Москве — отдайте это немцам!".

"Недоверие западных союзников к немецким спецслужбам и политикам огромно, оно развивалось исторически: за почти 80 лет ни одна западная страна не подвергалась такой интенсивной и успешной разведке со стороны Москвы, как Германия. Секреты всегда попадают в Москву через Германию", — пишет Тиде.

Как рассказал BILD источник в одной из спецслужб Германии, им уже много лет не доверяют спецслужбы Запада из-за постоянных скандалов и утечек.

"Никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: вас приглашают меньше, о важных встречах на определенные темы вы узнаете только потом... В мире спецслужб нас считают вторым сортом и к нам относятся соответственно: мы не в первой лиге", — говорит источник.

Он называет причиной "чрезмерное регулирование": только внешнюю разведку BND контролируют до семи госучреждений.

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