Кто подыгрывает Путину: к спецслужбам какой страны на Западе все меньше доверия

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Кравцев Сергей
Западные спецслужбы все меньше доверяют Германии из-за утечек секретной информации в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель "BILD" Петер Тиде, реагируя на скандал с утечкой разговора немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту.
Путин и Шойгу. Фото из открытых источников
Обозреватель вспомнил поговорку, которая активно распространяется в странах Запада: "Если хотите, чтобы что-то оказалось в Москве — отдайте это немцам!".
Как рассказал BILD источник в одной из спецслужб Германии, им уже много лет не доверяют спецслужбы Запада из-за постоянных скандалов и утечек.
Он называет причиной "чрезмерное регулирование": только внешнюю разведку BND контролируют до семи госучреждений.
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил подлинность записей, обнародованных российскими пропагандистами, на которых немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и уничтожение Крымского моста. Вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он пытается дестабилизировать ситуацию в Германии. О чем говорит факт обнародования данных записей? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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