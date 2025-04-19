Кто в Европе сильно стрессует из-за войны в Украине

В Латвии 65,1% жителей ежедневно испытывают стресс из-за войны в Украине. Об этом свидетельствуют результаты проведенного по заказу Государственной канцелярии опроса об устойчивости латвийского общества в контексте российской войны в Украине.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Социологи выяснили, что уровень стресса из-за войны в Украине в целом не изменился с 2023 года, когда стресс из-за войны в Украине испытывали 64,8% опрошенных. Ощутимый уровень стресса относительно высокий на общем фоне, отмечается в исследовании.

Как показало исследование, жизнью в целом довольны 39,3% респондентов, 8,3% оценивают свою жизнь как плохую или очень плохую, а 25,9% – как удовлетворительную.

Не склоняясь выражено ни в позитив, ни в негатив, респонденты в целом нейтрально оценивают и работу, и участие в событиях, происходящих в Латвии, отмечается в исследовании. Работу удовлетворительной в прошлом году считали 36,3% респондентов, а в исследовании 2023 года – 34,5%.

В свою очередь, участие в событиях, происходящих в Латвии, удовлетворительную оценили 47,4% опрошенных в 2024 году и 43,6% – в 2023 году. Исследование проводилось в октябре-ноябре 2024 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — Литва намерена как можно скорее модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор. Он считается одним из наиболее вероятных маршрутов для возможного вторжения российских войск на территорию стран ЕС и НАТО. Об этом говорится в материале "Politico".

"Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса", — сказал заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в телефонном интервью изданию.



