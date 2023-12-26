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Кулеба ответил, что будет с 50 млрд евро для Украины, если Венгрия не снимет свое вето

Дмитрий Кулеба уверен, что страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, даже, если Будапешт не снимет свое вето

сегодня, 08:17
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Кравцев Сергей
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Страны-партнеры в ЕС одобрят решение о выделении 50 млрд евро для Украины. Это произойдет даже несмотря на возможное вето Венгрии. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность в эфире общенационального телемарафона высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба ответил, что будет с 50 млрд евро для Украины, если Венгрия не снимет свое вето

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что оформление решения о 50 млрд евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств, поскольку "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны".

"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: или это сделают 27 стран вместе — все члены ЕС включительно с Венгрией, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров — или эти деньги выделят 26 стран Европейского союза без Венгрии", — уточнил глава МИД Украины.

Топ-дипломат Украины добавил, что вопрос во внутреннем единстве блока. И сейчас 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если этого не удастся, то “деньги все равно будут выделены”.

Читайте также на портале "Комментарии" — 15 декабря завершился двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором были приняты как приятные для Украины решения (о старте переговоров касательно вхождения нашей страны в Евросоюз), так и нет (блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном "мегапакета" бюджетных изменений, где были, в том числе, заложены 50 млрд евро на поддержку Украины). Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что ЕК выделит Украине еще 1,5 млрд евро, которые поступят в ближайшее время. А лидеры главных экономик ЕС – Франции (Эммануэль Макрон) и Германии (Олаф Шольц) уверяют, что Украина обязательно получит и те самые 50 млрд евро. Какие выводы можно сделать по итогам саммита? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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