Кулеба ответил, что будет с 50 млрд евро для Украины, если Венгрия не снимет свое вето

Страны-партнеры в ЕС одобрят решение о выделении 50 млрд евро для Украины. Это произойдет даже несмотря на возможное вето Венгрии. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность в эфире общенационального телемарафона высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что оформление решения о 50 млрд евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств, поскольку "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны".

"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: или это сделают 27 стран вместе — все члены ЕС включительно с Венгрией, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров — или эти деньги выделят 26 стран Европейского союза без Венгрии", — уточнил глава МИД Украины.

Топ-дипломат Украины добавил, что вопрос во внутреннем единстве блока. И сейчас 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если этого не удастся, то “деньги все равно будут выделены”.

Читайте также на портале "Комментарии" — 15 декабря завершился двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором были приняты как приятные для Украины решения (о старте переговоров касательно вхождения нашей страны в Евросоюз), так и нет (блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном "мегапакета" бюджетных изменений, где были, в том числе, заложены 50 млрд евро на поддержку Украины). Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что ЕК выделит Украине еще 1,5 млрд евро, которые поступят в ближайшее время. А лидеры главных экономик ЕС – Франции (Эммануэль Макрон) и Германии (Олаф Шольц) уверяют, что Украина обязательно получит и те самые 50 млрд евро. Какие выводы можно сделать по итогам саммита? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



