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Кулеба заявил, что главный план Кремля провалился

Глава Дипмиссии ЕС Жозеп Боррель впервые отправился на Донбасс

сегодня, 14:03
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия делала все возможное, чтобы внутри Европейского Союза и НАТО не было консенсуса в просе поддержки Украины и помощи стране в борьбе с российской агрессией. Визит главы Дипмиссии ЕС Жозепа Борреля в Украину и посещение им линии разграничения на востоке Украины – лишнее доказательство, что замысел Кремля провалился. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что главный план Кремля провалился

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр напомнил, что ещё в ноябре прошлого года, когда Москва начала стягивать свои войска к украинской границе, Киев предложил своим европейским партнерам комплексный пакет сдерживания агрессора. Он включал в себя несколько уровней: политический, экономический и уровень безопасности. Визит на Донбасс Жозепа Борреля – это составляющая этого комплексного пакета.

По словам Дмитрия Кулебы, Европейский Союз – это действительно не военный блок, как например НАТО, но, тем не менее, у него есть возможность задействовать жёсткие экономические санкции, которыми возможно сдержать Россию и отбить у неё желание начать новую войну в Европе.

Глава МИД подчеркнул, главный план Кремля провалился и России не удалось внести разногласие внутри объединённого вокруг Украины лагеря союзников. Постоянные контакты с Белым Домом, работа Комиссии Украина-НАТО и сегодняшний визит Жозепа Борреля на восток Украины – это яркие доказательства того, что Украина и Запад – едины.

Читайте также на портале "Комментарии" – говоря о напряженной ситуации на востоке Кулеба заявил, что Украина оказалась в одном миллиметре от "красной черты".



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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159617855248389
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