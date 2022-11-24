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90% Молдовы осталось без света: в МИД вызвали посла РФ

Почти 90% Молдовы остались без света из-за ракетных ударов РФ

сегодня, 12:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Около 90% потребителей в Молдове остались без света из-за ракетных ударов России по энергетическим объектам Украины. Следовательно, в Министерство иностранных дел Молдовы вызвали российского посла. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску в интервью BBC Newshour.

90% Молдовы осталось без света: в МИД вызвали посла РФ

В Молдове исчез свет (фото из открытых источников)

"Я вижу очень мало огней, 90% страны без электричества", – сказал дипломат.

По информации Ника Попеска, 23 ноября в Молдове перестали ездить троллейбусы, не работали светофоры, не было водоснабжения.

"Традиционно мы импортируем электроэнергию из Украины и Румынии. В последние полтора месяца были перебои, но сегодня блекаут гораздо хуже", – пояснил Попеску.

Дипломат заявил, что Россия специально атаковала Украину, чтобы навредить, в том числе, и Молдове. Кроме того, он допустил, что в его стране может случиться гуманитарный кризис, ведь некоторые люди могут уехать из страны из-за проблем со светом и газом.

24 ноября из-за массовых отключений света в стране в МИД Молдовы вызвали посла РФ Олега Васнецова.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Молдове рассказали, как ракетные удары РФ по Украине влияют. Из-за ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, в соседней Молдове начались проблемы с энергоснабжением. Так что в стране возмущены очередным терактом Кремля. Об этом заявил в Twitter вице-премьер-министр и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Ник Попеску. Чиновник рассказал, что в части страны люди испытывают сбои в энергетической системе. А все потому, что российские ракеты попали в украинские города и важную инфраструктуру.



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Источник: https://www.bbc.co.uk/programmes/w172yfcb1ryrc19
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