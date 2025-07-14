18-й пакет санкций ЕС против РФ теперь блокирует не только Словакия: детали

На данный момент два государства Европейского Союза – Словакия и Мальта – выступают против утверждения 18-го пакета санкций ЕС против России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС, знакомых с ходом дискуссий относительно санкций против РФ.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"На заседании Coreper (Комитет постоянных представителей ЕС) 13 июля дискуссия о 18-м пакете санкций продолжалась несколько часов. Словакия продолжает настаивать на своей позиции: она будет блокировать санкции против России, пока не получит гарантии от Еврокомиссии, что не понесет убытки после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году", – заявил один из собеседников СМИ.

Также против пакета стала выступать Мальта. Эта страна против снижения потолка цены на российскую нефть.

Говоря о Мальте, другой дипломат отметил, что эта страна так же, как Греция и Кипр, – государства, которые имеют большой танкерный флот, экономика которых зависит от транспортировки нефти. Именно поэтому они и не поддерживали идею снижения пороговой цены на российскую нефть. В воскресенье на заседании послов ЕС, только Мальта настаивала на отказе от этой идеи.

По словам собеседников СМИ, Еврокомиссия сейчас предлагает устанавливать динамический потолок цены на российскую нефть. Согласно предложению, он должен составлять 15% от средней рыночной цены на нефть за последние три месяца, с обновлением раз в шесть месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — послы Европейского Союза находятся на этапе согласования 18-го пакета санкций против России, включающего снижение предельной цены на российскую нефть. Так, цена на российскую нефть составит около 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердили четыре источника "Reuters" в ЕС после встречи 13 июля.



