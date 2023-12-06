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Латвия ответила на угрозы Кремля

Президент Латвии считает, что Путин продолжает пытаться расшатывать западное общество в его поддержке Украины

сегодня, 14:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что в Латвии якобы ущемляют права русскоязычных, — это попытка расшатать западное общество и различными способами уменьшить поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет издание "Neatkarīgā".

Латвия ответила на угрозы Кремля

Эдгарс Ринкевичс. Фото: из открытых источников

"Путинская угроза... Это политика запугивания. В последнее время в российской пропаганде распространено мнение о том, что все их граждане или те, кто принадлежит к "русскому миру", подвергаются жестокому обращению. По сути, это попытка прикрыть все злодеяния, которые творит Россия в Украине", — отметил Эдгарс Ринкевичс.


Президент Латвии отметил, что заявление Путина, "это была даже не прямая угроза, а скорее попытка расшевелить и пригласить к каким-то антигосударственным действиям тех, кто все еще чувствует себя принадлежащим к "русскому миру" и думает, что они все еще живут в Российской империи.

При этом Ринкевичс напомнил, что русские, живущие в Латвии, не подвергаются дискриминации, но есть вполне законные требования — знать национальный язык, а он является основой каждой страны. Однако в России с теми, кто придерживается иного мнения или с теми, кто не умеет общаться по-русски, нет демократических дискуссий.

"С этой точки зрения: это часть стратегического нарратива, в котором доминируют усилия по запугиванию. В последнее время я чувствую, что предпринимаются попытки расколоть не только наше общество, но и западное общество, чтобы различными способами уменьшить поддержку Украины — в практическом, политическом и моральном аспектах", — добавил он.

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Источник: https://neatkariga.nra.lv/intervijas/439030-edgars-rinkevics-mums-jabut-gataviem-dazadiem-scenarijiem-bet-bez-nolemtibas-sajutas#google_vignette
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