Латвия ответила на угрозы Кремля

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Кравцев Сергей
Заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что в Латвии якобы ущемляют права русскоязычных, — это попытка расшатать западное общество и различными способами уменьшить поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет издание "Neatkarīgā".
Эдгарс Ринкевичс. Фото: из открытых источников
Президент Латвии отметил, что заявление Путина, "это была даже не прямая угроза, а скорее попытка расшевелить и пригласить к каким-то антигосударственным действиям тех, кто все еще чувствует себя принадлежащим к "русскому миру" и думает, что они все еще живут в Российской империи.
При этом Ринкевичс напомнил, что русские, живущие в Латвии, не подвергаются дискриминации, но есть вполне законные требования — знать национальный язык, а он является основой каждой страны. Однако в России с теми, кто придерживается иного мнения или с теми, кто не умеет общаться по-русски, нет демократических дискуссий.
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