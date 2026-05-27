Латвия резко опустила Кремль из-за наглой претензии: какое обвинение получил Путин

В Латвии резко отреагировали на заявления России о намерениях обратиться в Международный суд ООН из-за якобы нарушений прав россиян в странах Балтии. В Министерстве иностранных дел Латвии заявили, что такие обвинения являются типичной реакцией Кремля на общую позицию Латвии, Эстонии и Литвы по защите собственных демократических принципов и поддержке международного правопорядка.

Фото: из открытых источников

В МИД подчеркнули, что подобные заявления со стороны Москвы расцениваются как "дымовой занавес", призванный отвлечь внимание от реальных действий России. В ведомстве подчеркнули, что угрозы судебными исками и апелляции к международным конвенциям являются частью информационной стратегии Кремля.

Латвийская сторона подчеркнула, что Россия систематически игнорирует нормы международного права, используя его инструменты избирательно для продвижения своих политических интересов. По мнению дипломатов, речь идет о попытках навязать агрессивную внешнюю политику и видение мирового порядка, имеющее признаки имперского подхода.

В Риге также заявили, что Москва злоупотребляет международными механизмами, чтобы ослабить безопасность и стабильность в соседних государствах, а также взорвать их суверенитет и демократические институты. Отдельно отмечено масштабные кампании дезинформации, искажение исторических фактов и распространение фейковых нарративов, направленных на дискредитацию стран Балтии.

В МИД Латвии подчеркнули, что страна и дальше будет оставаться преданным партнером международного сообщества, будет придерживаться своих обязательств и последовательно будет защищать права человека и принципы международного права.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия в последнее время значительно активизировала удары баллистическими ракетами по территории Украины. Аналитики считают, что таким образом Кремль пытается вернуть военную инициативу, усилить давление на украинскую систему противовоздушной обороны и повлиять на моральное состояние населения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов и данные по последним атакам.