Латвія різко опустила Кремль через нахабну претензію: яке звинувачення отримав Путін

У Латвії різко відреагували на заяви Росії щодо намірів звернутися до Міжнародного суду ООН через нібито порушення прав росіян у країнах Балтії. У Міністерстві закордонних справ Латвії заявили, що такі звинувачення є типовою реакцією Кремля на спільну позицію Латвії, Естонії та Литви щодо захисту власних демократичних принципів і підтримки міжнародного правопорядку.

Фото: з відкритих джерел

У МЗС наголосили, що подібні заяви з боку Москви розцінюються як "димова завіса", покликана відвернути увагу від реальних дій Росії. У відомстві наголосили, що погрози судовими позовами та апеляції до міжнародних конвенцій є частиною інформаційної стратегії Кремля.

Латвійська сторона підкреслила, що Росія систематично ігнорує норми міжнародного права, використовуючи його інструменти вибірково для просування власних політичних інтересів. На думку дипломатів, йдеться про спроби нав’язати агресивну зовнішню політику та бачення світового порядку, яке має ознаки імперського підходу.

У Ризі також заявили, що Москва зловживає міжнародними механізмами, аби послабити безпеку та стабільність у сусідніх державах, а також підірвати їхній суверенітет і демократичні інститути. Окремо вказано на масштабні кампанії дезінформації, спотворення історичних фактів і поширення фейкових наративів, спрямованих на дискредитацію країн Балтії.

У МЗС Латвії наголосили, що країна й надалі залишатиметься відданим партнером міжнародної спільноти, дотримуватиметься своїх зобов’язань і послідовно захищатиме права людини та принципи міжнародного права.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія останнім часом значно активізувала удари балістичними ракетами по території України. Аналітики вважають, що таким чином Кремль намагається повернути собі військову ініціативу, посилити тиск на українську систему протиповітряної оборони та вплинути на моральний стан населення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на експертів та дані щодо останніх атак.