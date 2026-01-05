Либо я, либо война: Орбан обратился с жестким ультиматумом к избирателям

В преддверии парламентских выборов 2026 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к венграм с призывом проголосовать за его партию, заявив, что только так можно избежать вовлечения страны в войну. Орбан выразил просьбу через социальные сети, уточнив, что его партия "Фидес" предлагает лучший путь к миру и стабильности для Венгрии.

В своем посту на Facebook Орбан анонсировал пресс-конференцию с представителями международных СМИ, которая должна была состояться вскоре, подчеркнув, что на ней будут обсуждены многие важные темы. Он отметил, что венгры находятся на пороге важного выбора, ведь мировой порядок меняется и перед страной стоят новые вызовы.

Премьер подчеркнул, что мировой порядок, основанный на либеральных ценностях, начал рушиться, и что результатом этого стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Орбан намекнул, что события в Венесуэле – яркий пример этого. В этом контексте он предупредил, что Венгрию ждут годы нестабильности и опасности, и подчеркнул важность выбора в апреле 2026 года.

Он сравнил два возможных пути для Венгрии: один из которых ведет к "брюссельскому тупику", что символизирует оппозиционная партия "Тиса", которая, по его словам, согласится на требования Брюсселя, будет поддерживать финансирование Украины, принятие мигрантов и гендерную политику. Орбан предложил путь мира и безопасности, считая, что "Фидес" может обеспечить Венгрию стабильностью и экономическим развитием, покидая страну вне войны.

Кроме того, Орбан отметил, что в случае поражения на выборах он рассматривает возможность перейти на президентский пост и изменить законодательство, чтобы расширить свои полномочия. Отмечается, что хотя партия "Тиса" пока имеет лидерство в опросах, преимущество постепенно сокращается, и борьба за власть набирает обороты.

