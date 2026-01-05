Або я, або війна: Орбан звернувся із жорстким ультиматумом до виборців

Напередодні парламентських виборів 2026 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до угорців із закликом проголосувати за його партію, заявивши, що лише так можна уникнути втягнення країни у війну. Орбан висловив своє прохання через соціальні мережі, уточнивши, що його партія "Фідес" пропонує найкращий шлях до миру та стабільності для Угорщини.

Фото: з відкритих джерел

У своєму пості на Facebook Орбан анонсував пресконференцію з представниками міжнародних ЗМІ, яка мала відбутися незабаром, наголосивши, що на ній буде обговорено багато важливих тем. Він зазначив, що угорці знаходяться на порозі важливого вибору, адже світовий порядок змінюється, і перед країною стоять нові виклики.

Прем'єр підкреслив, що світовий порядок, заснований на ліберальних цінностях, почав руйнуватися, і що результатом цього стала перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США. Орбан натякнув, що події у Венесуелі є яскравим прикладом цього. У цьому контексті він попередив, що на Угорщину чекають роки нестабільності та небезпеки, і підкреслив важливість вибору у квітні 2026 року.

Він порівняв два можливі шляхи для Угорщини: один з яких веде до "брюссельського тупика", що символізує опозиційна партія "Тиса", яка, за його словами, погодиться на вимоги Брюсселя, підтримуватиме фінансування України, прийняття мігрантів та гендерну політику. Натомість Орбан запропонував шлях миру та безпеки, вважаючи, що "Фідес" може забезпечити Угорщину стабільністю та економічним розвитком, залишаючи країну поза війною.

На додаток, Орбан зазначив, що у разі поразки на виборах він розглядає можливість перейти на президентську посаду та змінити законодавство, щоб розширити свої повноваження. Відзначається, що хоча партія "Тиса" поки що має лідерство в опитуваннях, перевага поступово скорочується, і боротьба за владу набирає обертів.

