Лидеры ЕС согласились предоставить Украине "репарационный займ", но три страны боятся рисков

Европейские лидеры в целом дали свое согласие относительно реализации идеей по использованию замороженных в ЕС российских активов для предоставления Украине кредита на 140 млрд евро, но ряд стран отмечает возможные риски. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Бельгия, Франция и Люксембург отмечают юридические проблемы, которые могут возникнуть в результате этого решения.

Согласно международному праву, суверенные активы не могут быть конфискованы, поэтому выделяя кредит из замороженных активов РФ, ЕС должен найти способ удовлетворить претензии Москвы на них.

Бельгия, где размещено большинство активов, требует гарантий, что не останется один на один с Россией, если их придется вернуть. Франция и Люксембург поддерживают эту точку зрения.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала учесть эти беспокойства. По ее словам, риск должен быть распределен шире, чем на одну страну.

Окончательное решение планируют обсудить на саммите 23-24 октября, чтобы решить все юридические вопросы.

По предложению Еврокомиссии, деньги из доходов от замороженных российских ценных бумаг могли бы пойти на поддержку Украины в 2026-2027 годах. Вернуть кредит Киев должен был бы только тогда, когда Россия выплатит репарации за нанесенный войной ущерб.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что "решительно поддерживает идею". Похожие позиции озвучили Швеция и Нидерланды.

Деньги кредита Украина сможет использовать как на закупку оружия, так и на поддержку экономики. При этом возникает вопрос, в каких странах будет покупаться вооружение. Франция уже заявила, что хотела бы видеть заказы не только в США, но и в Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" — четыре крупнейшие экономики ЕС призывают к осторожности в отношении нового плана противодействия вторжениям дронов, проявляя разногласия с лидерами стран Балтии и Скандинавии. Об этом говорится в публикации Euraciv.



