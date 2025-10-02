В ЕС вновь боятся злить Россию: что теперь говорят о «стене дронов»

Четыре крупнейшие экономики ЕС призывают к осторожности в отношении нового плана противодействия вторжениям дронов, проявляя разногласия с лидерами стран Балтии и Скандинавии. Об этом говорится в публикации Euraciv.

Стена дронов. Фото: из открытых источников

Прибыв на неформальный европейский саммит в Копенгагене в среду, лидеры ЕС высказали очень разные мнения относительно плана Европейской комиссии по усилению безопасности воздушного пространства вдоль восточного фланга, известного как "стена дронов".

Президент Франции Эммануэль Макрон, который обычно является одним из первых, кто поддерживает оборонно-промышленные проекты ЕС, высказался заметно осторожно.

"Стена дронов" является "более сложной", чем просто установка "купола" или "стены", – сказал французский лидер во время общения с представителями СМИ.

При этом он подчеркнул, что не следует спешить с реализацией проекта.

"Нам нужны современные системы предупреждения, чтобы лучше предвидеть угрозы, и мы должны разрабатывать их совместно", – отметил президент Франции.

Канцлер Германии Мерц полностью избежал этой темы накануне переговоров в среду, сосредоточившись на конкурентоспособности и дальнейшей поддержке Украины. Ранее на этой неделе министр обороны Борис Писториус заявил, что стена против дронов не может быть реализована еще несколько лет.

Испанский премьер-министр Педро Санчес уклонился от вопросов по поводу предложения, решив сосредоточиться на уязвимости Европы к гибридным атакам.

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что европейская стена против дронов должна учитывать большие границы ЕС.

"Если мы сделаем ошибку, глядя только на восточный фланг и забывая, например, что есть также южный фланг, мы рискуем быть неэффективными", – сказала она.

СМИ отмечает, замечания четырех крупнейших экономик ЕС, которые являются крупнейшими плательщиками в бюджет блока, свидетельствуют о значительном расстоянии в позиции между западными и восточными странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — хорошие новости для Украины: какие идеи начинают озвучивать в ЕС о стене дронов.



