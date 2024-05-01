Лидеры стран Балтии призвали к переговорам с Украиной: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Президенты трех балтийских стран − Эстонии, Литвы и Латвии − призвали ЕС провести межправительственные конференции с Украиной и Молдовой, а также начать переговоры о вступлении с ними в июне 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в совместном заявлении Алара Кариса, Гитанаса Науседы и Эдгарса Ринкевичса к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС.
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Президенты подчеркнули, что отмечают 20-ю годовщину вступления своих стран в Европейский Союз в то время, когда неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины напоминает, что мир в Европе нельзя воспринимать как должное.
Лидеры стран Балтии напомнили, что в 1990-1991 годах страны Балтии боролись за демократический выбор.
Лидеры трех стран заверили, что будут поддерживать страны-кандидаты на пути европейской интеграции к полноправному членству в Европейском Союзе и призвали провести межправительственные конференции с Украиной и Молдовой и начать переговоры о вступлении в июне 2024 года.
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