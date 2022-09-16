Что с членством Украины в ЕС и будут ли ужесточены санкции против РФ

В вечернем обращении 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский посвятил немало времени визиту в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В частности, отметил, что уже в ноябре наша страна должна выполнить 7 рекомендаций Еврокомиссии по вступлению в Евросоюз. По его словам, в следующем году Украина должна выйти на ясность в главном вопросе: "когда сможем начать переговоры о членстве в ЕС". Также Зеленский подчеркнул, что ЕС как можно скорее должен ввести 8 пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины и Европы. Каковы перспективы как евроинтеграции Украины, так и ужесточения европейских санкций против РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украина постарается выполнить максимум того, что можно в условиях войны

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич уверен, что европейская помощь Украине, пока мы не делаем критичных ошибок, будет продолжаться. И увеличиваться – как военная, так и гуманитарная.

"Визиты чиновников уровня Урсулы фон дер Ляйен в Украину – тому подтверждение. И очень хорошо, что в рамках таких визитов совмещаются более практические разговоры о глобальных вещах с эмоциональным влиянием. Как та же поездка в Ирпень, в лицей, который пострадал от боевых действий. Это очень хороший кейс. Европейские гости видят, что с Украиной можно договариваться, на что могут пойти выделяемые нам средства – и что может случиться, если поддержки не будет", – поясняет эксперт.

Что касается евроинтеграции, то Украина, по его словам, пытается работать в области выполнения условий кандидатства в члены ЕС. Но надо понимать, отмечает Игорь Тышкевич, что выполнить все требования без окончания войны – невозможно.

"Это, среди прочего, относится к изменению законодательства в области СМИ. Тот же единый информационный марафон в рамках военного положения находит понимание у европейских партнеров. Но в обычной ситуации – это неприемлемо для Европы. То же самое – в области гарантий коренным народам, национальным меньшинствам. Украине придется пройти через неприятный период ревизии законодательства к данным категориям граждан. Аналогичные действия нужно будет провести касательно ряда других законопроектов, в том числе в сфере экономики. Но это всё, – акцентирует эксперт, – возможно только после окончания военного положения. Пока же Украина постарается выполнить максимум того, что можно в условиях войны. И европейские партнеры отнесутся с пониманием к определенной задержке по ряду направлений. Но во время войны Украина не сможет вступить в ЕС".

Если говорить о санкциях против РФ, то, по мнению Игоря Тышкевича, на сегодня ЕС в данном вопросе близок к потолку. К тому, что может себе позволить.

"Но это не означает, – уточняет эксперт, – отсутствия действий по расширению, скажем так, поля применения санкций к тем или иным лицам. В рамках тех же топливных, финансовых ограничений количество фигурантов санкционных списков может расти. А вот вероятность введение новых санкционных пакетов, с новыми ограничениями, пока вызывает у меня сомнения".

Можно говорить о расширении антироссийских санкций на более чувствительные сферы и новые компании

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков отмечает:

"После получения Украиной статуса кандидата и выполнения всех необходимых условий, переговоры о сроках официального вступления нашей страны в Евросоюз – вполне логичный шаг".

По мнению эксперта, чем агрессивнее будет риторика России на фоне ее поражений в Украине, тем больше шансов у нас войти в ЕС в роли "щита Европы".

"Что касается ужесточения санкций против РФ, я пока не представляю, что может быть еще жёстче, чем есть. Поэтому скорее можно говорить об их расширении на более чувствительные сферы и новые компании", – прогнозирует Дмитрий Громаков.

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