Политикум Словакии резко изменил свое отношение к выделению военной помощи Киеву. Это произошло после того, как в стране прошли выборы.

Петер Пеллегрини (фото из открытых источников)

Об этом заявил бывший словацкий премьер, глава партии HLAS Петер Пеллегрини, информирует Dennikn.

Как утверждает политик, о выделении военной помощи Украине "больше речь не идет". По его словам, властям Словакии "больше ничего не прислать" Украине.

Более того, теперь в стране высказывают мнение, что представители новой власти хотят максимально проверять, выделена ли на законном основании военная помощь, уже направлена в Украину.

Как утверждает словацкое медиа, из заявления экс-премьера непонятно, как эта политическая партия будет реагировать на коммерческий заказ производства оружия или боеприпасов для Киева, которые должны выполнить ряд государственных и частных оборонных компаний.

При этом перед началом выборов в стране упоминавшийся политик и его социал-демократическая сила HLAS выступили за то, чтобы продолжить оказывать помощь Киеву и поддерживали санкции против России. Политическая сила HLAS, как утверждает предварительный подсчет голосов, третья на выборах и может войти в коалицию с пророссийской SMER.

Напомним, что "Комментарии" писали о победе пророссийской партии на выборах в Словакии. В Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо активно поддерживает Кремль и выступает против помощи Украине.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что также следует понимать, что Словакия является членом ЕС и НАТО. И это накладывает свой отпечаток.

