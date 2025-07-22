Ликвидация независимости НАБУ и САП: появилась реакция ЕС

Европейский Союз озабочен недавними событиями, происходящими в Украине вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для реформ, необходимых для вступления страны в ЕС. Такое заявление сделал спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"Европейский Союз обеспокоен недавними действиями Украины относительно ее антикоррупционных институций — НАБУ и САП. Эти учреждения являются ключевыми для реформы в Украине и должны действовать независимо, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие общества", — заявил Мерсье.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз оказывает значительную финансовую помощь Киеву "при прогрессе в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении".

Кроме того, вступление Украины в ЕС потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечения институциональной устойчивости.

"ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Читайте на портале "Комментарии" — 22 июля Верховная Рада приняла законопроект № 12414, который фактически лишает НАБУ и САП независимости. Голосование показало: 263 депутата поддержали инициативу, 13 — против, 13 — воздержались, а 35 парламентариев не участвовали.

Центр противодействия коррупции предупреждает, что этот закон возвращает нас ко времени Януковича. Ведь документ передает НАБУ и САП под прямое управление генпрокурора, который будет иметь доступ ко всем делам, сможет изменять подследственность, задерживать расследование и выдавать письменные указания детективам. Генпрокурор также получит право закрывать дела или подписывать подозрения топ-чиновникам по своему усмотрению.

Согласно ЦПК, такие изменения сделают бессмысленными электронное декларирование, наказание за незаконное обогащение, спецконфискацию и другие антикоррупционные реформы.



