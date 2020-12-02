Лодка з мигрантами затонула возле Лесбоса: ведутся поиски пропавших без вести

По меньшей мере два человека пропали без вести время затопления надувной лодки для мигрантов у острова Лесбос в Греции. Спасли 32 потерпевших, как стало известно в среду, 2 декабря. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Береговую охрану Греции.

Лесбос, Греция

"На данный момент пропали без вести два человека (вероятно, две женщины), и 32 человека были спасены в ходе продолжающейся спасательной операции", — сказал представитель пресс-службы береговой охраны Лесбоса.

Два патрульных катера и два вертолета греческой армии, а также Европейское агентство по наблюдению за границей (Frontex) с раннего утра среды участвовали в этой операции, которая проходила севернее от Лесбоса.

Министр миграции Греции Нотис Митарачи в своем заявлении выразил сожаление по поводу "гибели людей, несмотря на быстрое вмешательство греческой береговой охраны". Он также сказал, что оставшиеся в живых заявили, что турецкий патрульный, который заметил лодку после того, как был подан сигнал бедствия, не помог им, позволив их лодке войти в греческие воды.

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