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Главная Новости Мир ЕС Лодка з мигрантами затонула возле Лесбоса: ведутся поиски пропавших без вести
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Лодка з мигрантами затонула возле Лесбоса: ведутся поиски пропавших без вести

Два патрульных катера и два вертолета греческой армии с раннего утра среды участвовали в этой операции

сегодня, 13:03
Автор:

Татьяна Лозовенко

По меньшей мере два человека пропали без вести время затопления надувной лодки для мигрантов у острова Лесбос в Греции. Спасли 32 потерпевших, как стало известно в среду, 2 декабря. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Береговую охрану Греции.  

Лодка з мигрантами затонула возле Лесбоса: ведутся поиски пропавших без вести

Лесбос, Греция

"На данный момент пропали без вести два человека (вероятно, две женщины), и 32 человека были спасены в ходе продолжающейся спасательной операции", — сказал представитель пресс-службы береговой охраны Лесбоса.

Два патрульных катера и два вертолета греческой армии, а также Европейское агентство по наблюдению за границей (Frontex) с раннего утра среды участвовали в этой операции, которая проходила севернее от Лесбоса.

Министр миграции Греции Нотис Митарачи в своем заявлении выразил сожаление по поводу "гибели людей, несмотря на быстрое вмешательство греческой береговой охраны". Он также сказал, что оставшиеся в живых заявили, что турецкий патрульный, который заметил лодку после того, как был подан сигнал бедствия, не помог им, позволив их лодке войти в греческие воды. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что США продадут оружие сразу 6 странам на 1,55 млрд долларов. 


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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/grece-au-moins-deux-migrants-disparus-lors-d-un-naufrage-au-large-de-lesbos-20201202
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