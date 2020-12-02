kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.12.2020

BTC/USD

19133.02

ETH/USD

598.17

LTC/USD

88.37

НБУ 02.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США США продадут оружие сразу 6 странам на 1,55 млрд долл
commentss НОВОСТИ Все новости

США продадут оружие сразу 6 странам на 1,55 млрд долл

Заказчики вскоре начнут переговоры о точной цене и количестве

сегодня, 12:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Вчера, 1 декабря, государственный департамент США рассмотрел шесть дел о продаже военного оружия и техники за границу. Общая сумма сделки — 1,55 миллиарда долларов. 

США продадут оружие сразу 6 странам на 1,55 млрд долл

О сотрудничестве с Южной Кореей, Саудовской Аравией, Бразилией, Хорватией, Ливаном и Канадой, было объявлено на веб-сайте Агентства  безопасности, пишет Defense News.

Как отмечает издание, нет гарантии, что условия сделки не изменятся. Заказчики вскоре начнут переговоры о точной цене и количестве. Крупнейшим заказчиком является Хорватия, как сообщает портал.

Напомним, США построят военные базы в Бердянске и Мариуполе. Проект предусматривает строительство и обустройство баз по стандартам НАТО для дислокации и несения службы подразделений специальных действий Морской охраны (морские пограничные спецназовцы).

Ранее "Комментарии" сообщали, что полицейский в Одессе избил несовершеннолетнего и получил до 8 лет тюрьмы. У подростка обнаружили множественные телесные повреждения. Кроме того, недавно в Одесской области обнаружили вспышку африканской чумы свиней. Территорию закрыли на карантин.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2020/12/01/us-clears-weapon-sales-for-saudi-arabia-lebanon-croatia-canada-brazil-and-south-korea/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ