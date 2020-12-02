США продадут оружие сразу 6 странам на 1,55 млрд долл

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Татьяна Лозовенко
Вчера, 1 декабря, государственный департамент США рассмотрел шесть дел о продаже военного оружия и техники за границу. Общая сумма сделки — 1,55 миллиарда долларов.
О сотрудничестве с Южной Кореей, Саудовской Аравией, Бразилией, Хорватией, Ливаном и Канадой, было объявлено на веб-сайте Агентства безопасности, пишет Defense News.
Как отмечает издание, нет гарантии, что условия сделки не изменятся. Заказчики вскоре начнут переговоры о точной цене и количестве. Крупнейшим заказчиком является Хорватия, как сообщает портал.
Напомним, США построят военные базы в Бердянске и Мариуполе. Проект предусматривает строительство и обустройство баз по стандартам НАТО для дислокации и несения службы подразделений специальных действий Морской охраны (морские пограничные спецназовцы).
Ранее "Комментарии" сообщали, что полицейский в Одессе избил несовершеннолетнего и получил до 8 лет тюрьмы. У подростка обнаружили множественные телесные повреждения. Кроме того, недавно в Одесской области обнаружили вспышку африканской чумы свиней. Территорию закрыли на карантин.
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