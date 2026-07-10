Лояльная к Путину страна внезапно нанесла болезненный удар по РФ: какое решение принято

Болгария не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России, хотя и сохранит ряд оговорок по отдельным положениям. Правительство страны приняло решение не применять право вето при голосовании за 21 пакет ограничений, несмотря на предварительные заявления о возможном сопротивлении. Об этом сообщает Novinite.

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Ранее болгарские власти заявляли, что не готовы поддержать документ в его действующей редакции. Однако после дополнительных консультаций София согласилась не препятствовать принятию санкций, в то же время официально выразив свои возражения по отдельным пунктам.

Одной из главных причин несогласия стало возможное внесение в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла. В Болгарии считают, что такой шаг не будет иметь практического влияния на прекращение войны, а может быть использован Россией для антиевропейской пропаганды.

Еще одним спорным вопросом стали санкции против бывшего президента и акционера компании "ЛУКойл" Вагита Алекперова. Правительство Болгарии опасается, что такие ограничения могут негативно отразиться на национальной экономике, ведь предприятия компании оказывают значительное влияние на болгарский рынок. Дополнительным фактором является арбитражный иск "Лукойла" в Болгарию на сумму 3 млрд евро.

Кроме этого, София выступает против санкций в отношении российского бизнесмена Искандера Махмудова из-за возможных трудностей со снабжением комплектующих для столичного метро. Болгарская сторона также не поддерживает ограничения против министра спорта РФ Михаила Дегтярева, отмечая, что спорт не должен становиться инструментом политического противостояния.

Еще одна оговорка касается "Тольяттихимбанка". Правительство страны считает, что санкции против этого финансового учреждения могут привести к перебоям со снабжением удобрений и их удорожанием, что негативно повлияет на аграрный сектор.

Несмотря на эти возражения, Болгария решила не препятствовать принятию 21 пакета санкций ЕС, что позволит Евросоюзу продолжить усиление экономического давления на Россию и Беларусь.

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