Лояльна до Путіна країна раптово завдала болючого удару по РФ: яке рішення прийняте

Болгарія не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, хоча й збереже низку застережень щодо окремих положень. Уряд країни ухвалив рішення не застосовувати право вето під час голосування за 21-й пакет обмежень, попри попередні заяви про можливий спротив. Про це повідомляє Novinite.

Фото: з відкритих джерел

Раніше болгарська влада заявляла, що не готова підтримати документ у його чинній редакції. Однак після додаткових консультацій Софія погодилася не перешкоджати ухваленню санкцій, водночас офіційно висловивши свої заперечення щодо окремих пунктів.

Однією з головних причин незгоди стало можливе внесення до санкційного списку предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила. У Болгарії вважають, що такий крок не матиме практичного впливу на припинення війни, а натомість може бути використаний Росією для антиєвропейської пропаганди.

Ще одним спірним питанням стали санкції проти колишнього президента та акціонера компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова. Уряд Болгарії побоюється, що такі обмеження можуть негативно позначитися на національній економіці, адже підприємства компанії мають значний вплив на болгарський ринок. Додатковим фактором є арбітражний позов "Лукойлу" до Болгарії на суму 3 млрд євро.

Крім цього, Софія виступає проти санкцій щодо російського бізнесмена Іскандера Махмудова через можливі труднощі з постачанням комплектуючих для столичного метро. Болгарська сторона також не підтримує обмеження проти міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, наголошуючи, що спорт не повинен ставати інструментом політичного протистояння.

Ще одне застереження стосується "Тольяттіхімбанку". Уряд країни вважає, що санкції проти цієї фінансової установи можуть призвести до перебоїв із постачанням добрив та їхнього подорожчання, що негативно вплине на аграрний сектор.

Попри ці заперечення, Болгарія вирішила не перешкоджати ухваленню 21-го пакета санкцій ЄС, що дозволить Євросоюзу продовжити посилення економічного тиску на Росію та Білорусь.

Ключові слова: Болгарія, санкції ЄС, 21-й пакет санкцій, Росія, Білорусь, Novinite, Румен Радєв, патріарх Кирило, Лукойл, Вагіт Алекперов, Тольяттіхімбанк, Михайло Дегтярьов, Європейський Союз, новини ЄС, санкції проти РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз готується надати Україні можливість закуповувати озброєння у Великої Британії за рахунок спеціальної кредитної програми обсягом 60 млрд євро. Кошти планують виділити у вигляді цільової позики, призначеної виключно для оборонних закупівель.