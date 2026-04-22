После победы на выборах в Венгрии вновь избранный премьер-министр Петер Мадяр получил поддержку благодаря обещаниям пересмотреть подход Будапешта к отношениям с Европейским Союзом. В то же время, он не планирует полного разрыва с Брюсселем, а скорее делает ставку на усиление роли регионального союза центральноевропейских государств, которые, по его мнению, имеют общие исторические корни, экономические интересы и близкие политические взгляды.

Как отмечает Politico, Мадяр продвигает идею возобновления влияния Центральной Европы, апеллируя к историческому наследию региона. В центре его стратегии углубление сотрудничества с соседними странами, прежде всего с Австрией. Политик подчеркивает, что между государствами существуют древние экономические связи и общее прошлое, уходящее от времен Австро-Венгерской империи конца XIX века.

Мадяр отмечает, что исторические факторы могут стать основой для современного партнерства. Он отметил: "Когда-то мы были одной страной, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также культурным и экономическим причинам".

По оценкам журналистов страны Центральной Европы, за исключением Польши, традиционно демонстрировали готовность поддерживать экономические контакты с Россией, что также влияет на региональную политику.

В рамках своего видения Мадяр предлагает усилить интеграцию существующих форматов сотрудничества. Речь идет о возможном объединении Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) со Славковским форматом, в который входят Австрия, Чехия и Словакия. Такой шаг, по его мнению, позволил создать более согласованный центральноевропейский блок.

"Я считаю, что это в интересах каждой страны, включая Австрию и Венгрию", – отметил он. "Поэтому я надеюсь, что мы сможем добиться здесь прогресса".

Первые заграничные поездки Мадяра в должности премьера, по его планам, должны состояться в Варшаву и Вену. При этом он рассматривает Австрию как природного партнера, а опыт Польши — пример политических и демократических реформ, в частности в контексте отношений с ЕС и восстановления доступа к европейским фондам.

Как уже писали "Комментарии", нынешняя ситуация на фронте является одной из сильнейших для украинских сил за последний год, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.