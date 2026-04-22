Мадяр чітко натякнув на імперські амбіції: Україна за крок до сьтрашної загрози

Після перемоги на виборах в Угорщині новообраний прем’єр-міністр Петер Мадяр отримав підтримку завдяки обіцянкам переглянути підхід Будапешта до відносин із Європейським Союзом. Водночас він не планує повного розриву з Брюсселем, а радше робить ставку на посилення ролі регіонального союзу центральноєвропейських держав, які, на його думку, мають спільні історичні корені, економічні інтереси та близькі політичні погляди.

Як зазначає Politico, Мадяр просуває ідею відновлення впливу Центральної Європи, апелюючи до історичної спадщини регіону. У центрі його стратегії — поглиблення співпраці з сусідніми країнами, насамперед з Австрією. Політик підкреслює, що між державами існують давні економічні зв’язки та спільне минуле, яке сягає часів Австро-Угорської імперії кінця XIX століття.

Мадяр наголошує, що історичні фактори можуть стати основою для сучасного партнерства. Він зазначив: "Колись ми були однією країною, і Австрія є ключовим економічним партнером Угорщини. Я хотів би зміцнити відносини між Угорщиною та Австрією з історичних, а також культурних та економічних причин".

За оцінками журналістів, країни Центральної Європи, за винятком Польщі, традиційно демонстрували готовність підтримувати економічні контакти з Росією, що також впливає на регіональну політику.

У межах свого бачення Мадяр пропонує посилити інтеграцію існуючих форматів співпраці. Йдеться про можливе об’єднання Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина) зі Славківським форматом, до якого входять Австрія, Чехія та Словаччина. Такий крок, на його думку, дозволив би створити більш узгоджений центральноєвропейський блок.

"Я вважаю, що це в інтересах кожної країни, включаючи Австрію та Угорщину", – зазначив він. "Тому я сподіваюся, що ми зможемо досягти тут прогресу".

Перші закордонні поїздки Мадяра на посаді прем’єра, за його планами, мають відбутися до Варшави та Відня. При цьому він розглядає Австрію як природного партнера, а досвід Польщі — як приклад політичних і демократичних реформ, зокрема у контексті відносин із ЄС та відновлення доступу до європейських фондів.

