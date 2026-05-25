Мадяр и Орбан обо всем договорились: Украину предупредили о серьезных последствиях

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр озвучил перечень условий, которые, по его мнению, Украина должна выполнить для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз. Часть этих требований совпадает с позицией венгерского премьера Виктора Орбана, в частности, по расширению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Украинские эксперты считают, что между двумя политиками может существовать неформальная договоренность по поводу общей позиции в отношении Киева.

Политолог Николай Давидюк предположил , что признаки такого сотрудничества можно будет заметить за дальнейшими действиями венгерских властей. По его мнению, если вокруг Виктора Орбана не будет серьезного политического или юридического давления со стороны Европы, это может свидетельствовать об определенных кулуарных договоренностях.

"Если мы будем видеть, что Орбана никто не трогает, а его дело по откатам газопровода "Дружба" живет, то это говорит, что договор состоялся", – заявил Давидюк.

Он также обратил внимание на вопрос доступа Европейской прокуратуры в Венгрию, считая это еще одним возможным индикатором политического соглашения.

Эксперт подчеркнул, что Киеву не следует рассчитывать на безусловную поддержку Будапешта в вопросах евроинтеграции. По его словам, Петер Мадяр ранее анонсировал визит в Украину, однако речь шла прежде всего о Закарпатье. Кроме того, представители венгерской стороны осудили российский удар по региону, однако это не изменило их жесткую позицию относительно украинского членства в ЕС.

"Пусть Украина сначала выполнит 11 условий Путина – Орбана, а потом будем говорить", – процитировал риторику венгерских политиков Давидюк.

Он добавил, что Венгрия сама не выполняет аналогичных требований к украинской общине, проживающей на ее территории.

Политолог подчеркнул, что Украина продолжает движение в ЕС как демократическое государство, сотрудничает с европейскими партнерами в сфере безопасности, передает технологии и разведданные. В то же время, Киев не готов соглашаться на противоречивые условия, которые могут противоречить украинскому законодательству или государственным интересам.

