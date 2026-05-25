Мадяр і Орбан про все домовилися: Україну попередили про серйозні наслідки

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр озвучив перелік умов, які, на його думку, Україна має виконати для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Частина цих вимог збігається з позицією угорського прем’єра Віктора Орбана, зокрема щодо розширення прав угорської національної меншини на Закарпатті. Українські експерти вважають, що між двома політиками може існувати неформальна домовленість щодо спільної позиції стосовно Києва.

Політолог Микола Давидюк припустив, що ознаки такої співпраці можна буде помітити за подальшими діями угорської влади. На його думку, якщо навколо Віктора Орбана не виникатиме серйозного політичного чи юридичного тиску з боку Європи, це може свідчити про певні кулуарні домовленості.

"Якщо ми будемо бачити, що Орбана ніхто не чіпає, а його справа щодо відкатів газопроводу "Дружба" живе, то це говорить, що договір відбувся", – заявив Давидюк.

Він також звернув увагу на питання доступу Європейської прокуратури до Угорщини, вважаючи це ще одним можливим індикатором політичної угоди.

Експерт наголосив, що Києву не варто розраховувати на безумовну підтримку Будапешта у питаннях євроінтеграції. За його словами, Петер Мадяр раніше анонсував візит до України, однак йшлося насамперед про Закарпаття. Крім того, представники угорської сторони засудили російський удар по регіону, проте це не змінило їхньої жорсткої позиції щодо українського членства в ЄС.

"Хай Україна спочатку виконає 11 умов Путіна – Орбана, а потім будемо говорити", – процитував риторику угорських політиків Давидюк.

Він додав, що Угорщина сама не виконує аналогічних вимог щодо української громади, яка проживає на її території.

Політолог підкреслив, що Україна продовжує рух до ЄС як демократична держава, співпрацює з європейськими партнерами у сфері безпеки, передає технології та розвіддані. Водночас Київ не готовий погоджуватися на суперечливі умови, які можуть суперечити українському законодавству чи державним інтересам.

