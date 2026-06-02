Мадяр издал категоричное заявление о поддержке Украины: что известно

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр выступил с заявлениями во время состоявшейся во вторник, 2 июня, в Берлине совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Он подчеркнул, что сейчас не время для пересмотра уже достигнутых договоренностей, а основной упор должен быть сделан на их практическом исполнении. По словам Мадяра, Венгрия и дальше будет придерживаться своей позиции по войне в Украине и не будет участвовать в поставках вооружения или отправке военного контингента. Он подчеркнул, что такая позиция будет оставаться неизменной даже при формировании нового правительства в стране.

В то же время венгерский премьер заверил, что Будапешт и дальше готов действовать в рамках Европейского Союза как ответственный и конструктивный участник совместных процессов. Он подчеркнул, что Венгрия рассматривает себя как активного партнера европейского сообщества и будет участвовать в решении ключевых вопросов повестки дня.

Речь шла, в частности, о переговорах по долгосрочному бюджету ЕС, урегулированию миграционной политики, повышению конкурентоспособности Евросоюза, а также обсуждению внешнеполитических вызовов.

Отдельно Мадяр напомнил о позиции Венгрии по евроинтеграции Украины. Он ранее отмечал, что поддержка открытия первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в ЕС будет возможна только после урегулирования вопросов, связанных с положением венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейский Союз пытается ускорить согласование 21-го пакета санкций против России, который планируют согласовать до конца следующей недели. По данным Politico, новые ограничения могут быть направлены на ключевые источники доходов РФ — в первую очередь, нефтяной сектор, банковскую систему и так называемый "теневой флот", используемый для обхода действующих санкций.