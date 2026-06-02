Мадяр видав категоричну заяву про підтримку України: що відомо

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр виступив із заявами під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, яка відбулася у вівторок, 2 червня, в Берліні.

Він наголосив, що нині не час для перегляду вже досягнутих домовленостей, а основний акцент має бути зроблений на їх практичному виконанні. За словами Мадяра, Угорщина й надалі дотримуватиметься своєї позиції щодо війни в Україні та не братиме участі у постачанні озброєння чи відправленні військового контингенту. Він підкреслив, що така позиція залишатиметься незмінною навіть у разі формування нового уряду в країні.

Водночас угорський прем’єр запевнив, що Будапешт і надалі готовий діяти в межах Європейського Союзу як відповідальний і конструктивний учасник спільних процесів. Він підкреслив, що Угорщина розглядає себе як активного партнера європейської спільноти та братиме участь у вирішенні ключових питань порядку денного.

Йшлося, зокрема, про переговори щодо довгострокового бюджету ЄС, врегулювання міграційної політики, підвищення конкурентоспроможності Євросоюзу, а також обговорення зовнішньополітичних викликів.

Окремо Мадяр нагадав про позицію Угорщини щодо євроінтеграції України. Він раніше зазначав, що підтримка відкриття першого переговорного кластера у процесі вступу України до ЄС буде можливою лише після врегулювання питань, пов’язаних із становищем угорської національної меншини на Закарпатті.

