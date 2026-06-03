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Мадяр окончательно заговорил словами Орбана: озвучено циничное заявление об отмене всех наказаний для Путина

По мнению Мадяра, Венгрия не может отказаться от российской энергии, даже учитывая агрессию РФ против Украины

3 июня 2026, 16:30
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Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил мнение, что после завершения войны в Украину Европа частично возобновит импорт энергоресурсов из России, а также постепенно пересмотрит действующие санкционные ограничения против Кремля.

Мадяр окончательно заговорил словами Орбана: озвучено циничное заявление об отмене всех наказаний для Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, экономическая логика и вопросы конкурентоспособности европейских стран будут играть ключевую роль в будущих решениях. Он предположил, что после установления мира в Украине ЕС не будет заинтересован в длительном сохранении жесткого санкционного режима, фактически формирующего новый формат экономического противостояния. В то же время Мадяр подчеркнул, что такие процессы возможны только после завершения боевых действий.  

Отдельно политик заявил, что Венгрия и дальше вынуждена закупать российские энергоресурсы — газ и нефть, продолжая действовавшую и при предыдущем руководстве политику. Он объяснил это географическими особенностями страны и необходимостью обеспечения стабильных и доступных поставок энергии для экономики.

Мадяр также отметил, что у его правительства ответственность за энергетическую безопасность, стабильность поставок и контроль стоимости энергоносителей для населения. Он обратил внимание на социально-экономические трудности в стране, отметив, что значительная часть граждан находится в сложном финансовом положении.

По словам премьера, Венгрия как государство без выхода к морю ограничена в выборе энергетических маршрутов и потому остается зависимой от российских поставок. Он признал, что диверсификация источников продолжается, однако быстрый отказ от действующих каналов снабжения мог бы негативно повлиять на экономическую стабильность и повысить энергетическую нагрузку на население.

В то же время Мадяр подчеркнул, что Будапешт стремится постепенно расширять альтернативные источники энергии, не допуская падения конкурентоспособности национальной экономики.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина остается жертвой российского вторжения и имеет полное право на сохранение своей территориальной целостности. В то же время, боевые действия должны быть прекращены, а Киев нуждается в действенных международных гарантиях безопасности. Такую позицию озвучил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.



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