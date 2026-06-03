Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung висловив думку, що після завершення війни в Україні Європа частково відновить імпорт енергоресурсів із Росії, а також поступово перегляне чинні санкційні обмеження проти Кремля.

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За його словами, економічна логіка та питання конкурентоспроможності європейських країн відіграватимуть ключову роль у майбутніх рішеннях. Він припустив, що після встановлення миру в Україні ЄС не буде зацікавлений у тривалому збереженні жорсткого санкційного режиму, який фактично формує новий формат економічного протистояння. Водночас Мадяр підкреслив, що такі процеси можливі лише після завершення бойових дій.

Окремо політик заявив, що Угорщина й надалі змушена закуповувати російські енергоресурси — газ і нафту, продовжуючи політику, яка діяла і за попереднього керівництва. Він пояснив це географічними особливостями країни та необхідністю забезпечити стабільні та доступні поставки енергії для економіки.

Мадяр також наголосив, що його уряд має відповідальність за енергетичну безпеку, стабільність постачання та контроль вартості енергоносіїв для населення. Він звернув увагу на соціально-економічні труднощі в країні, зазначивши, що значна частина громадян перебуває у складному фінансовому становищі.

За словами прем’єра, Угорщина як держава без виходу до моря обмежена у виборі енергетичних маршрутів і тому залишається залежною від російських поставок. Він визнав, що диверсифікація джерел триває, однак швидка відмова від чинних каналів постачання могла б негативно вплинути на економічну стабільність і підвищити енергетичне навантаження на населення.

Водночас Мадяр підкреслив, що Будапешт прагне поступово розширювати альтернативні джерела енергії, не допускаючи падіння конкурентоспроможності національної економіки.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна залишається жертвою російського вторгнення та має повне право на збереження своєї територіальної цілісності. Водночас бойові дії мають бути припинені, а Київ потребує дієвих міжнародних гарантій безпеки. Таку позицію озвучив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.