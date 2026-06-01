Мадяр решил кардинально изменить Конституцию Венгрии: какое кардинальное решение готовится

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что рассматривает возможность отстранения президента Тамаша Шуйока с должности из-за изменений в конституционное законодательство. Об этом он сообщил 1 июня, пишет Telex.

По его словам, после личной встречи с президентом и министершей юстиции он пришел к выводу, что Шуек якобы не справился со своими обязанностями, а деятельность или бездействие последних лет привело к ослаблению авторитета президентского института. Мадяр прямо заявил, что пост главы государства был дискредитирован, и это требует решительных политических решений.

В ходе переговоров премьер предложил Шуйоку добровольно уйти в отставку. В случае отказа, по словам Мадяра, он намерен проинформировать политические силы партии Тиса и инициировать запуск необходимых процедур для изменения ситуации.

В то же время он подчеркнул, что не планирует использовать классическую процедуру импичмента. Правительство и парламент могут пойти путем внесения изменений в основной закон страны. Мадяр подчеркнул, что цель состоит не в персональных политических решениях, а в восстановлении верховенства права и институциональной стабильности в Венгрии.

По его словам, конституционные поправки позволят запустить механизм отстранения президента без специальных персонализированных законов. Он также отметил, что юридически процесс может занять около месяца, однако власти стремятся ускорить его принятие.

Отдельно Мадяр заявил, что вопрос "политической ответственности должностных лиц" в дальнейшем будет оставаться в фокусе правительства, намекая на возможные новые кадровые изменения в высших эшелонах власти.

Ранее премьер уже публично призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Президент отказался, подчеркнув, что действует в рамках конституционных полномочий и соблюдает национальное и европейское законодательство.

