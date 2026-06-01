Мадяр вирішив кардинально змінити Конституцію Угорщини: яке кардинальне рішення готується

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що розглядає можливість усунення президента Тамаша Шуйока з посади через зміни до конституційного законодавства. Про це він повідомив 1 червня, пише Telex.

За його словами, після особистої зустрічі з президентом та міністеркою юстиції він дійшов висновку, що Шуйок нібито не впорався зі своїми обов’язками, а діяльність або бездіяльність останніх років призвела до послаблення авторитету президентської інституції. Мадяр прямо заявив, що посада глави держави була дискредитована, і це потребує рішучих політичних рішень.

Під час перемовин прем’єр запропонував Шуйоку добровільно піти у відставку. У разі відмови, за словами Мадяра, він має намір поінформувати політичні сили партії "Тиса" та ініціювати запуск необхідних процедур для зміни ситуації.

Водночас він наголосив, що не планує використовувати класичну процедуру імпічменту. Натомість уряд і парламент можуть піти шляхом внесення змін до основного закону країни. Мадяр підкреслив, що мета полягає не в персональних політичних рішеннях, а у відновленні верховенства права та інституційної стабільності в Угорщині.

За його словами, конституційні поправки дозволять запустити механізм усунення президента без спеціальних персоналізованих законів. Він також зазначив, що юридично процес може зайняти близько місяця, однак влада прагне прискорити його ухвалення.

Окремо Мадяр заявив, що питання "політичної відповідальності посадовців" надалі залишатиметься у фокусі уряду, натякаючи на можливі нові кадрові зміни у вищих ешелонах влади.

Раніше прем’єр уже публічно закликав Шуйока піти у відставку до 31 травня. Президент відмовився, наголосивши, що діє в межах конституційних повноважень і дотримується національного та європейського законодавства.

