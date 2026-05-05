logo

BTC/USD

80971

ETH/USD

2378.45

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Мадяр шокировал срочным требованием к украинцам в Венгрии: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Мадяр шокировал срочным требованием к украинцам в Венгрии: что происходит

В Facebook и мессенджерах активно распространяется информация, что с 1 июня все украинцы и мигранты из стран вне ЕС должны обязательно покинуть Венгрию.

5 мая 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В конце апреля в социальных сетях, в частности в Facebook, начала активно распространяться информация о якобы жестких заявлениях будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадяра по поводу украинцев. В сообщениях утверждалось, что после его победы на выборах все граждане Украины и мигранты из стран вне ЕС якобы должны покинуть Венгрию уже с 1 июня, иначе их депортируют. Такие сообщения быстро набрали популярность и вызвали беспокойство среди находящихся в стране украинцев.

Мадяр шокировал срочным требованием к украинцам в Венгрии: что происходит

Фото: из открытых источников

Впрочем, эта информация не соответствует действительности. Фактчекеры из организации Demagog установили, что речь идет о манипуляции, возникшей из-за извращения предвыборных заявлений политика. Для дополнительной проверки они также привлекли венгерских коллег из проекта Lakmusz.

Первоисточником фейка стала одна из речей Мадяра, где он говорил о возможных шагах в случае прихода к власти. В частности, политик заявлял, что с 1 июня 2026 г. его политическая сила планирует ограничить привлечение новых трудовых мигрантов из стран вне Евросоюза. Однако в вирусных публикациях этот тезис извращен, изменив как временные рамки, так и содержание заявления.  

Важно, что речь шла именно о будущей политике относительно новых работников, а не о людях, которые уже легально проживают или работают в Венгрии. Кроме того, по состоянию на данный момент Петер Мадяр еще не имеет полномочий премьер-министра, а значит, не может принимать подобные решения или выдавать какие-либо "приказы" о депортации.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна жестко раскритиковал заявления России по поводу так называемого "перемирия", объявленного накануне 9 мая, на фоне угроз ударов по Киеву. Свою позицию он изложил в сообщении в соцсети X.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости