Мадяр шокировал срочным требованием к украинцам в Венгрии: что происходит

В конце апреля в социальных сетях, в частности в Facebook, начала активно распространяться информация о якобы жестких заявлениях будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадяра по поводу украинцев. В сообщениях утверждалось, что после его победы на выборах все граждане Украины и мигранты из стран вне ЕС якобы должны покинуть Венгрию уже с 1 июня, иначе их депортируют. Такие сообщения быстро набрали популярность и вызвали беспокойство среди находящихся в стране украинцев.

Впрочем, эта информация не соответствует действительности. Фактчекеры из организации Demagog установили, что речь идет о манипуляции, возникшей из-за извращения предвыборных заявлений политика. Для дополнительной проверки они также привлекли венгерских коллег из проекта Lakmusz.

Первоисточником фейка стала одна из речей Мадяра, где он говорил о возможных шагах в случае прихода к власти. В частности, политик заявлял, что с 1 июня 2026 г. его политическая сила планирует ограничить привлечение новых трудовых мигрантов из стран вне Евросоюза. Однако в вирусных публикациях этот тезис извращен, изменив как временные рамки, так и содержание заявления.

Важно, что речь шла именно о будущей политике относительно новых работников, а не о людях, которые уже легально проживают или работают в Венгрии. Кроме того, по состоянию на данный момент Петер Мадяр еще не имеет полномочий премьер-министра, а значит, не может принимать подобные решения или выдавать какие-либо "приказы" о депортации.

