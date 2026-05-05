Мадяр шокував терміновою вимогою до українців в Угорщині: що відбувається

Наприкінці квітня у соціальних мережах, зокрема у Facebook, почала активно поширюватися інформація про нібито жорсткі заяви майбутнього прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо українців. У дописах стверджувалося, що після його перемоги на виборах усі громадяни України та мігранти з країн поза межами ЄС буцімто мають залишити Угорщину вже з 1 червня, інакше їх депортують. Такі повідомлення швидко набрали популярності та викликали занепокоєння серед українців, які перебувають у країні.

Втім, ця інформація не відповідає дійсності. Фактчекери з організації Demagog встановили, що йдеться про маніпуляцію, яка виникла через перекручення передвиборчих заяв політика. Для додаткової перевірки вони залучили також угорських колег із проєкту Lakmusz.

Першоджерелом фейку стала одна з промов Мадяра, де він говорив про можливі кроки у разі приходу до влади. Зокрема, політик заявляв, що з 1 червня 2026 року його політична сила планує обмежити залучення нових трудових мігрантів із країн поза Євросоюзом. Однак у вірусних публікаціях цю тезу перекрутили, змінивши як часові рамки, так і зміст заяви.

Важливо, що мова йшла саме про майбутню політику щодо нових працівників, а не про людей, які вже легально проживають або працюють в Угорщині. Крім того, станом на зараз Петер Мадяр ще не має повноважень прем’єр-міністра, а отже не може ухвалювати подібні рішення чи видавати будь-які "накази" щодо депортації.

