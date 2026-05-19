Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о начале переговорного процесса с Украиной по обеспечению прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. По его словам, стороны уже перешли к техническому этапу консультаций, а вопрос защиты языковых, культурных и образовательных прав венгерского общества является одним из ключевых в отношениях между Киевом и Будапештом.

Об этом Мадяр сообщил после телефонного разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который состоялся накануне заседания венгерского правительства. Премьер подчеркнул, что переговоры преследуют цель скорейшего достижения правовых гарантий для венгров, проживающих на территории Закарпатья.

"Мы начали раунд переговоров на техническом уровне с украинской стороной, направленный на скорейшее обеспечение правовых гарантий языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины в Закарпатье", — отметил он.

По словам Мадяра, во время разговора Антониу Кошта подчеркнул важность соблюдения прав национальных меньшинств в Украине. Он якобы донес эту позицию и президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что вопрос венгерского общества является важным условием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Следует отметить, что еще до официального вступления в должность Петер Мадяр неоднократно заявлял о необходимости расширения прав венгерского меньшинства в Украине. Именно это, по его словам, должно стать одной из предпосылок для поддержки переговоров о вступлении Украины в ЕС.

