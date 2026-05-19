Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про початок переговорного процесу з Україною щодо гарантування прав угорської нацменшини на Закарпатті. За його словами, сторони вже перейшли до технічного етапу консультацій, а питання захисту мовних, культурних та освітніх прав угорської громади є одним із ключових у відносинах між Києвом та Будапештом.

Про це Мадяр повідомив після телефонної розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, яка відбулася напередодні засідання угорського уряду. Прем’єр наголосив, що переговори мають на меті якнайшвидше досягнення правових гарантій для угорців, які проживають на території Закарпаття.

"Ми розпочали раунд переговорів на технічному рівні з українською стороною, спрямований на якнайшвидше забезпечення правових гарантій мовних, освітніх та культурних прав угорської громади в Закарпатті", — зазначив він.

За словами Мадяра, під час розмови Антоніу Кошта також підкреслив важливість дотримання прав національних меншин в Україні. Він нібито доніс цю позицію і президенту України Володимиру Зеленському, наголосивши, що питання угорської громади є важливою умовою для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Варто зазначити, що ще до офіційного вступу на посаду Петер Мадяр неодноразово заявляв про необхідність розширення прав угорської меншини в Україні. Саме це, за його словами, має стати однією з передумов підтримки переговорів про вступ України до ЄС.

